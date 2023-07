Bari bella come Amalfi? Le risposte dei baresi a “The Travel”

Ha suscitato tanto clamore il paragone della rivista The Travel tra Bari e Amalfi. La guida turistica ha paragonato il capoluogo pugliese appunto alla perla della costiera amalfitana, inserendo Bari tra le 14 città italiane ugualmente belle, ma molto più economiche. Tra l’altro Bari non è l’unica città pugliese che viene nominata dalla guida, ma sono ricordate anche Brindisi, Lecce e Vieste. Un paragone che non voleva mettere a confronto la bellezza delle due città, ma come ha scritto appunto The travel nonostante “la costiera Amalfitana può essere sbalorditiva, non è sempre necessario spendere un sacco di soldi per godersi una buona vista sulla spiagge italiane”. E appunto parla di Bari, così come di Pisa, Benevento, Campobasso, Pescara, Lecco, Scilla, Ponza, Genova e il Monte Argentario come città da preferire ad Amalfi perché meno costose.

Bari sul tema si è spaccata a metà. Le opinioni dei baresi sul confronto Bari Amalfi sono infatti assai diverse. Tantissimi sono i commenti arrivati in redazione così come in tanti hanno voluto dire la propria dopo aver letto l’articolo. Alcuni baresi proprio non ci stanno: hanno definito il “paragone assurdo” e un “bel po’ azzardato”. perché Amalfi è molto più bella di Bari. “Non bisogna esagerare – dice un lettore – a Bari si spende meno e basta”.

“Assurdo paragonare Bari ad Amalfi – puntualizza un altro barese – La costiera amalfitana è unica col suo panorama mozzafiato”. Più duro il commento di un’altra lettrice: “Bari come quasi tutte le città pugliesi è piatta , fatta solo di cemento , dove non c’è una sola collina da cui si possa sentire un po’ di fresco o peggio osservare un po’ di panorama”. In tantissimi hanno poi fatto riferimento ai tanti difetti della città di Bari: all’immondizia per le strade, ai frequenti furti ai danni delle attività commerciali e all’inciviltà della gente.

Ad esempio un lettore racconta: “Premesso che Bari è cambiata tantissimo e tutti noi ne siamo fieri. Ma non si fa nulla per educare gli automobilisti indisciplinati che la sera sul lungomare frecciano con auto e moto e allo stesso tempo parcheggiano in terza fila. Bus che hanno difficoltà nel percorso sempre per colpa degli incivili. Piazza Moro è ormai un covo di ‘personaggi’ pericolosi. E arrivato il momento di cambiare. Il turista si lamenta di tutto ciò”. “Premesso che Bari è migliorata tantissimo negli ultimi anni – racconta un barese – il centro è diventato bellissimo, ma Amalfi è Amalfi”.

Ci sono i baresi poi che difendono a spada tratta la propria città: “Bari è decisamente meglio di Amalfi”, dice un lettore. “E’ molto più bella Bari”, dice un altro. E ancora: “Di Amalfi non ho niente da dire, ma Bari è bellissima”.

Poi ci sono quelli che stanno nel mezzo: “Da piccolo mi sono sempre chiesto come mai Bari fosse così sottovalutata. Finalmente – racconta una lettrice – è stata scoperta e rivalutata avendo ciò che merita. Poi ci sono questi paragoni con altre città, che non dovrebbero esistere. Per me tutta l’Italia è bella, il mondo è bello con le sue diversità”. “Sono belle tutte e due e completamente diverse – precisa una barese – e per questo belle nella propria diversità. Non si può fare un paragone”. “Ogni luogo è bello ed affascinante a suo modo”, conclude un’altra.