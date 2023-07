Bari, picchiato per un sorpasso sulla ss16: paura per un 32enne

Inseguito e poi picchiato per via di un sorpasso. È accaduto a Bari, in particolare sulla statale 16. Vittima, un ragazzo di 32 anni che, secondo quanto emerso sarebbe finito in ospedale, con il setto nasale rotto, a causa di un pugno ricevuto. I fatti risalgono, più nello specifico, alla notte dello scorso 24 giugno, momento in cui, il ragazzo, mentre viaggiava sulla tangenziale con la sua auto, nel sorpassare una Fiat Punto con a bordo un gruppo di ventenni, tra cui anche alcune ragazze, avrebbe sfiorato quest’ultima provocando una reazione inaspettata da parte dei presenti a bordo.

L’incubo, per il 32enne, è iniziato infatti poco dopo il sorpasso, quando si è reso conto di essere inseguito dai ragazzi a bordo della Fiat Punto che lo avrebbero costretto a fermarsi. È stato proprio in quell’occasione, all’altezza di via Amendola, che il ragazzo è stato bloccato e picchiato da tre dei ragazzi a bordo della Punto.

Foto repertorio