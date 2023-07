Bari, via Manzoni sarà riqualificata e pedonalizzata: pronta la gara

Via Manzoni sarà riqualificata e pedonalizzata. E’ quanto previsto da un finanziamento Pnrr di quasi cinque milioni di euro. Il Comune nei prossimi giorni bandirà la gara per l’affidamento dei lavori che dovrà avvenire entro il 30 luglio. L’ipotesi progettuale riguarderà la pedonalizzazione di tutti i nove isolati di via Manzoni che diventerà “in piano”, ossia non ci sarà più il dislivello tra marciapiedi e zona centrale. Il vialone sarà ricoperto dalle basole. “Abbiamo contezza – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso – che ci sono delle basole sotto via Manzoni, non sappiamo se per l’intera strada o per porzioni. Quelle basole saranno recuperate e lì dove non basteranno ne metteranno di nuove, riprodotte, come abbiamo fatto per via Sparano”.

Il cantiere inizierà dalla zona centrale per poi procedere isolato per isolato. Il Comune ha invece sospeso l’altra procedura, quella della pedonalizzazione “light” che doveva partire fin dalla scorsa estate. Ora si procederà direttamente con un restyling più strutturale. Nell’ambito dello stesso finanziamento ci sono poi altri interventi per altri quattro milioni di euro che riguarderanno via Argiro, via Calefati, via Putignani e via Postiglione. In via Amendola e in via Postiglione si procederà con l’allargamento dei marciapiedi, con la realizzazione di una pista ciclabile e di spazi verdi. In via Argiro addio ai marciapiedi: tutto sarà portato in piano sul modello di via Sparano. L’idea è di posizionare delle basole a vista nella parte centrale e della pietra bianca sui laterali. Non mancheranno delle “isole verdi”. Marciapiedi più larghi anche in via Putignani e via Calefati.