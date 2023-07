Puglia, i luoghi tipici con gli occhi dell’intelligenza artificiale

I luoghi tipici della Puglia visti con gli occhi dell’intelligenza artificiale, in un intreccio di peculiarità tipiche della regione a cui fa da cornice l’arte dell’uncinetto. È l’idea di Francesco, un cittadino pugliese che vive a Milano dal 2016 che oggi lavora come service designer per una società di consulenza artificiale. L’idea è arrivata per caso, in particolare dopo dieci giorni trascorsi tra Francavilla Fontana e Campomarino di Maruggio.

“Il mio ritorno qui al Nord – ha spiegato affidando le immagini alla pagina Inchiostro di Puglia – è stato accompagnato da un po’ di nostalgia e non so perché (?) mi sono venuti in mente i centrotavola della nonna. Già da un po’ sto sperimentando gli strumenti di Intelligenza Artificiale, soprattutto quelli di text to image. Così ho chiesto all’ I.A. di incrociare i nomi di alcune città della Puglia con lavori all’uncinetto” – ha concluso.

Foto Facebook Inchiostro di Puglia