Ruote nella storia fa tappa a Bari, Palone: “Giornata importante”

Ha preso il via questa mattina, da largo Giannella, a Bari “Barchette in Puglia”, evento inserito nel programma Ruote nella Storia di Aci Storico, organizzato in collaborazione con AC Bari Bat. Oltre venti Fiat Barchetta hanno sfilato tra le vie del centro, in un tripudio di colori, portando avanti una duplice passione: quella per le auto d’epoca e quella per il turismo, perno su cui si basa l’idea con la quale è nato il progetto ideato dal presidente di Targa Puglia, Michele Perla.

Tanti i piloti e gli appassionati che, sin dalle 9 di questa mattina, hanno popolato largo Giannella, mostrando la propria auto. Alcuni, si sono messi in viaggio persino da altre regioni, tra questi spiccano alcuni piloti che già da ieri o in prima mattinata, si sono messi in auto dalla Basilicata e dalla Calabria per raggiungere prima il capoluogo pugliese e poi, assieme alle altre auto, le mete previste dall’itinerario viaggiante su “ruota storica” che prevede appuntamenti divisi in due giornate, sabato 1° luglio e domenica 2 luglio.

Protagoniste assolute le Fiat Barchetta, in quello che è, di fatto, il primo raduno monomarca organizzato nell’ambito degli eventi di Ruote nella Storia, ma anche le prelibatezze gastronomiche e i paesaggi da cartolina che la Puglia offre e che, tramite questo progetto, è possibile visitare in maniera del tutto inedita. Lo ha sottolineato l’assessore alle Attività Produttive, Carla Palone. “Una giornata importante – ha spiegato – anche perché durante queste manifestazioni ci sono tante organizzazioni che credono nella nostra terra, credono nel valore dello stare insieme, nel senso di comunità di fare gruppo e allo stesso tempo di far conoscere le nostre bellezze, quelle del nostro mare, ma non solo. Mi viene in mente il verde degli ulivi, il bianco dei muretti a secco e poi la gastronomia, fonte di ispirazione per tutti i baresi e non. Farlo su auto d’epoca equivale a passeggiare, non è una corsa, ma una passeggiata per guardare le nostre bellezze, grazie a Targa Puglia, ad Aci che ogni anno o meglio, tutto l’anno, fanno scoprire le nostre bellezze” – ha concluso.

Parole a cui fanno eco quelle di Michele Perla. “Siamo partiti da largo Giannella, con lo sfondo bellissimo di Bari, da qui ha preso il via questo raduno monomarca Fiat Barchetta: è la prima volta che in Aci storico facciamo dei raduni monomarca, monomodello addirittura. Vogliamo dedicare un po’ di tempo e far vedere la nostra bella Puglia agli appassionati della Fiat Barchetta che sono molto vivaci” – ha concluso. “Oggi – ha spiegato invece Francesco Ranieri, presidente Ac Bari Bat – siamo partiti con il secondo evento organizzato da Ac Bari Bat, Ruote nella Storia, un evento fortemente voluto da Aci Storico e Aci Italia che è itinerante perché viene organizzato da tutti i club federati. Ruote nella storia è legato alla passione dei veicoli storici, quindi cercare di coinvolgere tutte le persone che hanno questa meravigliosa passione per i veicoli importanti che hanno fatto anche la storia e dare la possibilità anche alle persone di visitare dei borghi storici italiani. Si lega alla cultura, alla conoscenza del territorio, al turismo e alla passione di girare con questi veicoli molto interessanti” – ha concluso.

“È una seconda tappa quella di oggi – ha spiegato infine Maria Grazia De Renzo, direttore dell’Ac Bari Bat – durante questo raduno monomarca ci sarà la sperimentazione di un percorso itinerante. Noi siamo un Automobil Club che copre due province, quindi partiamo da Bari per concludere nella Bat con la visita al castel del Monte. Vedremo anche il castello aragonese di Conversano perché dobbiamo scoprire posti nuovi, soprattutto perché, questa volta abbiamo anche ospiti provenienti da fuori regione ed è importante far conoscere quella che è la nostra cara Puglia” – ha concluso evidenziando la scelta di dedicare il raduno alla Fiat Barchetta, un’auto sportiva young time che raccoglie appassionati di cuore pronti a girare con la loro decappottabile.

Due giorni, dunque, dedicati alla riscoperta territoriale e all’automobilismo d’epoca coniugati in una splendida sinergia che valorizza il nostro Paese. La manifestazione, partita in mattinata prima da Conversano, prevede poi un tour del centro storico di Bari e di Bari sotterranea. A concludere la prima giornata una ‘cena-spettacolo’ che si terrà presso Casamassima. Nel secondo giorno della manifestazione invece visita a Castel del Monte ed in particolare al suggestivo castello. In seguito partenza per Corato, dove si terrà un aperitivo con specialità tipiche. L’ultima meta, prima del pranzo e dei saluti, sarà poi la cittadina di Andria.