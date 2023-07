Stretta sulle bici elettriche irregolari, 11 sequestri a Bitonto

Ieri, a Bitonto, la Polizia di Stato ha svolto dei servizi di controllo straordinario del territorio finalizzato al contrasto dell’utilizzo illegittimo delle bici elettriche: 11 quelle risultate non in regola.

In particolare, gli agenti del Commissariato di P.S. di Bitonto e del Reparto Prevenzione Crimine Puglia, unitamente a personale della Polizia Locale e del Ministero Infrastrutture e Trasporti, hanno sottoposto a controllo, in varie zona della città, 40 bici elettriche. Grazie anche all’utilizzo del Camper Tecnico messo a disposizione dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, è stato accertato che ad 11 biciclette erano state apportate delle modifiche tecniche che ne alteravano velocità e potenza. Gli 11 mezzi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e i conducenti sanzionati per le violazioni al Codice della Strada.