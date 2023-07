Trovata salmonella nello stabilimento Ferrero: “Ma non nei prodotti”

Ancora Salmonella negli stabilimenti Ferrero del Belgio. Il batterio sarebbe stato nuovamente rilevato nello stabilimento. La portavoce dell’azienda, Laurence Evrard, ha confermato ai media che “in seguito all’identificazione di salmonelle nell’ambiente da parte dei nostri controlli interni, abbiamo, come misura preventiva immediata, fermato le linee di produzione interessate e lavoriamo all’analisi delle cause”. Conferme sono arrivate anche dall’Agenzia federale belga per la sicurezza della catena alimentare (Afsca) a Sudinfo, che ha precisato come nessun prodotto uscito dallo stabilimento risulti essere contaminato dal batterio. Lo scorso anno lo stesso stabilimento fu chiuso per mesi proprio in seguito ad una grossa epidemia di salmonellosi che colpì più di 300 bimbi in tutta Europa, anche in Italia. Furono richiamati numerosi prodotti.