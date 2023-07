Bari, Elena Pia e la proposta di matrimonio al concerto

Salgono a due le proposte di matrimonio ieri al concerto di Tiziano Ferro. Alla storia di Angela , si aggiunge quella di Elena Pia. Ieri il suo fidanzato l’ha chiesta in sposa durante una delle loro canzoni preferite.

“Un sogno nel sogno, perché ieri, durante la canzone “L’amore è una cosa semplice”, il mio fidanzato, Francesco, mi ha chiesto di sposarlo!!! Non so se qualcuno ha ripreso la scena, ma so che è stato un momento magico che resterà per sempre impresso nei nostri occhi e nel nostro cuore”, racconta Elena Pia.