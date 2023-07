Bari, muffa e polvere nei reparti: la denuncia dal Policlinico

Una mela marcia, muffa, peli e residui di polvere, ma non solo. È così che si presenta il letto di una paziente che è stata ricoverata nel reparto di Oncologia del Policlinico di Bari. A denunciare è figlia della paziente.

“Questo era il letto di mamma – racconta a Borderline24 – le condizioni igienico sanitarie erano estremamente carenti”. Non solo la zona del letto però, secondo il racconto della donna, che ha prontamente immortalato il tutto con alcune fotografie, anche le altre zone della stanza sarebbero state in condizioni “pietose”. “I bagni all’interno delle stanze – prosegue nel racconto – erano senza sanitari idonei ad assicurare la sicurezza dei pazienti. Non erano a norma. Avevo trovato il lavandino sporco di sangue della paziente che condivideva la camera con mamma. Dopo averlo fatto presente all’infermiera, l’unica risposta che ho avuto è ‘vabè, si tratta di due gocce’. Stiamo parlando del reparto oncologico, stiamo parlando di un ospedale, per non parlare poi del servizio mensa. C’è tanta insensibilità e noncuranza che si trincera dietro automatismi burocratici deficitari, anche dell’essenziale” – ha concluso la donna.