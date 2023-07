Cucina, ricca di vitamine e alleata della vista: in tavola l’albicocca

Ricca di vitamine e alleata della vista. Oggi in tavola portiamo l’albicocca, un frutto delizioso e versatile che non solo offre un tocco di dolcezza alle pietanze, ma offre anche una vasta gamma di nutrienti preziosi per la salute. Ma andiamo per gradi. Le albicocche, in primis, sono ricche di vitamine, tra queste spiccano quelle del gruppo A, ma anche C, E e K. Elementi essenziali per mantenere in salute corpo e mente.

Ma non è finita qui. Le albicocche sono infatti essenziali per la salute degli occhi, la crescita e lo sviluppo, oltre che per il sistema immunitario. Complici, proprio le vitamine. Più nel dettaglio, grazie alla presenza massiccia di nutrienti, l’albicocca è un vero e proprio antiossidante naturale e aiuta a contrastare i danni causati dai radicali liberi. Inoltre, consumare albicocche offre numerosi benefici sulla pelle, contribuendo a proteggere le cellule dai danni causati dal tempo e dal sole. Ma non è finita qui, consumare albicocche, permette inoltre di avere notevoli benefici alla coagulazione del sangue rinforzando anche le ossa, ragion per cui il loro consumo è consigliato soprattutto in fase di crescita.

Oltre alle vitamine, le albicocche sono anche una fonte di minerali importanti come il potassio, il ferro e il calcio. Il potassio svolge un ruolo essenziale nel mantenimento dell’equilibrio dei fluidi nel corpo e nella regolazione della pressione sanguigna. Il ferro è necessario per la formazione dei globuli rossi e per il trasporto dell’ossigeno nel corpo. Il calcio è fondamentale per la salute delle ossa e dei denti, ma svolge anche un ruolo nel corretto funzionamento dei muscoli e dei nervi. Inoltre, le albicocche sono una fonte di fibre, che possono aiutare a regolare la digestione e a mantenere un senso di sazietà più a lungo. Le fibre sono anche importanti per la salute del cuore, poiché possono aiutare a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. Ecco due ricette semplici e gustose per portarle in tavola in maniera diversa dal solito.

Insalata di quinoa con albicocche e feta

In primis, sciacquate la quinoa sotto acqua fredda corrente e scolatela. Portate l’acqua a ebollizione in una pentola e aggiungete la quinoa. Coprite e lasciate cuocere a fuoco basso per circa 15-20 minuti, o fino a quando la quinoa non sarà tenera non avrà assorbito l’acqua. Trasferire la quinoa cotta in una ciotola e lasciatela raffreddare. Aggiungete le albicocche tagliate a dadini, la feta sbriciolata e le mandorle a lamelle alla quinoa. In una piccola ciotola, mescolate poi del succo di limone, olio d’oliva, sale e pepe. Versate la vinaigrette sulla quinoa e mescolate delicatamente per combinare tutti gli ingredienti. Infine, aggiungete spezie di vostro gradimento, consigliamo il prezzemolo e della paprika piccante e servite.

Pollo alle albicocche e curry

Scaldate l’olio di oliva in una padella grande a fuoco medio. Aggiungete il petto di pollo e lasciatelo cuocere per circa 5 minuti per lato, sino a quando non sarà dorato. Una volta pronto il pollo, rimuovetelo dalla padella mettendolo da parte. All’interno della stessa padella aggiungete della cipolla e dell’aglio tritati lasciandoli cuocere sino a quando non saranno morbidi e dorati. Aggiungete poi il curry in polvere mescolando per almeno un minuto. Successivamente aggiungete le albicocche tagliate a metà versando anche del brodo di pollo precedentemente preparato e del latte di cocco (basterà mezza tazzina) in padella. Infine, dopo aver aggiustato di sale e pepe, inserite nuovamente il pollo in padella lasciando cuocere per circa 15 minuti a fuoco lento, sino a quando la salsa non sarà maggiormente densa. Si tratta di una pietanza che può essere gustata anche accompagnata da riso basmati.

Foto Pixabay