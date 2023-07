Tari e agriturismi, Coldiretti Puglia: “Siano come attività agricole”

“Gli agriturismi non sono né ristoranti né alberghi, eppure i Comuni applicano la Tari, la tassa sui rifiuti, equiparando gli agriturismi agli alberghi o ai ristoranti, nonostante la pratica sia stata bocciata dal Consiglio di Stato con una sentenza che resta inapplicata”. Ad affermarlo è Coldiretti Puglia in una nota, spiegando che anche in ragione di questa problematica il presidente di Terranostra Puglia, Filippo De Miccolis Angelini, ha scritto una lettera al presidente di Anci Puglia, Fiorenza Pascazio, per chiedere “l’adeguamento dei regolamenti comunali e della relativa imposizione in materia di rifiuti urbani nei confronti degli agriturismi ai principi generali di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza”, attraverso “una classificazione autonoma e realisticamente proporzionata alla connotazione specifica dell’attività agrituristica e all’effettiva capacità di produzione rifiuti, per quantità e qualità”. “L’orientamento di alcuni Comuni che applicano la Tari, la tassa sui rifiuti urbani, equiparando gli agriturismi agli alberghi o ai ristoranti – ricorda Coldiretti Puglia – è stata bocciata dal Consiglio di Stato con una sentenza che non lascia dubbi. Agli agriturismi devono essere applicate le tariffe previste per le attività agricole”.