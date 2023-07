Incidente mortale questa mattina intorno alle 6 sulla provinciale Monopoli Conversano. Due auto, per cause in accertamento, si sono scontrate frontalmente. Un ragazzo di 23 anni è morto. Ferito e portato in codice rosso all’ospedale di Monopoli l’altro conducente.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Monopoli del turno B, i Carabinieri della Locale stazione per i rilievi planimetrici e la Polizia per la viabilità, il 118. (Foto vivilastrada)