A Bari si parla della “Struttura della trasformazione”

Martedì 4 luglio alle 18.00, la libreria Monbook, l’associazione “La chiave dov’è” e la Valle del Tempo edizioni presenteranno il volume di Fernando J. De Lucca “La struttura della trasformazione. Teoria, pratica e attitudine in Gelstadt-terapia alla luce della saggezza organismica”. Interverranno Angela Ferrulli, Sara Santarpia e Mariagiada Angiolelli. L’evento si terrà presso la libreria Monbook (via Scipione Crisanzio 16, Bari). Ingresso libero.

“Ci troviamo davanti ad un libro saggio, maturo, riflessivo, sentito, atipico. Frutto di anni di cammino, di molti saperi, tradizioni e conoscenze apprese che vanno amalgamandosi, rivelandosi e maturando nel lettore man mano che ricorre le sue pagine; un viaggio unico e circolare attraverso una visione aggiornata e moderna della Gestalt-terapia. Il suo itinerario ci conduce attraverso le vie esotiche, profonde e ancestrali dell’enneagramma, la meditazione, il buddismo tibetano, ecc., senza allontanarsi tuttavia dalla colonna portante costituita dai fondamentali concetti della Gestalt. Ci porta ad addentrarci nelle particolarità della clinica attraverso i sogni, l’umorismo, il lavoro con il corpo dove la re­sponsabilità e l’attitudine del terapeuta costituiscono il primo pilastro di una pedogogia che si propone di trasmettere un modo di stare al mondo fluido e in stretto contatto con la saggezza organismica. Il viaggio prosegue con la profondità che impone la spiritualità in quanto dimensione umana, che si ma­nifesta nel quotidiano vivere con temi come l’impermanenza, il contatto con il presente e il proposito che dà senso alla nostra esistenza. Attraverso esempi, racconti ed esperienze personali, la terapia Gestalt si rivela non solo come uno strumento per lavorare in psicoterapia, ma anche come una vera esperienza di integrazione che ci accompagna verso la trasformazione psico-spirituale”.

Fernando J. De Lucca, psicologo, docente della UDELAR (1984), formato in Ge­stalt-terapia presso il Centro de Estudios de Ge­stalt de San Pablo (1985), fondatore del Centro de Estudios Gestàlticos del Uruguay, Encuentro (1989).