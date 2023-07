Bari, a Torre a Mare e Palese poche spiagge a misura di famiglie

“Non abbiamo alcun posto con la sabbia per poter portare i nostri bambini”. A segnalarlo sono alcuni residenti di Torre a Mare che, nelle scorse ore, si sono rivolti al sindaco di Bari, Antonio Decaro, per intervenire su una spiaggia situata tra l’ex zona un tempo dedicata alla polizia e il parco Atlantide.

Il problema però non riguarda solo l’assenza di luoghi in cui portare i propri bambini, ma anche l’accesso alla spiaggia. “È improponibile poter accedere in quanto è una discarica a cielo aperto” – ha scritto una residente esortando il primo cittadino a intervenire. Problemi analoghi si registrano a Palese, nel Municipio 5, dove alle questioni legate mancanza di accessi al mare, soprattutto per i disabili, più volte denunciata, si aggiunge quella relativa all’assenza di manutenzione.

“Perché sul lungomare di Palese – scrive una residente rivolgendosi al sindaco Decaro – nel tratto di mare tra il Sun beach e il circolo finanziari non è stata fatta una minima manutenzione? Basterebbe davvero poco, magari riportando un po’ di ciottoli portati via dalle mareggiate” – conclude.

Proprio questa mattina il sindaco ha compiuto un sopralluogo in alcune spiagge della città.