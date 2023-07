Bari, folla per apertura serale del mercato del lunedì

“Tanta gente, ma per le vendite stiamo a zero”. È il racconto di un ambulante barese in merito all’apertura serale del mercato in via Portoghese che ha dato il via all’appuntamento più atteso dell’estate per i cittadini che, impegnati al lavoro in mattinata, spesso non possono raggiungere i mercati rionali. Un avvio tra incertezze e poche vendite, nonostante la mole di gente presente tra le bancarelle.

I prossimi appuntamenti, fortemente voluti in seguito alla collaborazione tra l’assessorato allo Sviluppo economico e le associazioni sindacali e datoriali dei mercati, prevedono l’apertura serale dei mercati il 4 luglio via Vaccarella, Carbonara e via Del Turco, Palese; 5 luglio lungomare, Santo Spirito / via Valle e Giglioli, Torre a Mare / via Caldarola, Japigia; 6 luglio piazzale Lorusso, San Pasquale; 7 luglio via De Ribera, San Paolo. Le stesse aperture saranno replicate anche la prima settimana di agosto.