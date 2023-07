Bari, il Politecnico è tra le migliori università al mondo

Il Politecnico di Bari è (ancora) tra le migliori università al mondo. L’università del capoluogo pugliese, anche quest’anno, ha scalato la classifica del QS World University Ranking, piazzandosi al 556esimo posto tra le tremila analizzate in 104 paesi diversi. Risultato positivo non solo nel mondo, ma anche in Italia, dove il Politecnico è 16esimo ed è, inoltre, il secondo ateneo del Sud, con un guadagno di molte posizioni rispetto all’anno scorso.

“Questo risultato è il frutto del lavoro svolto, giorno dopo giorno, da tutta la comunità – ha commentato il rettore, Francesco Cupertino – un risultato importante che va letto anche nell’ottica del servizio che il nostro ateneo svolge per i nostri giovani, ma anche verso le istituzioni e le imprese con le quali c’è sempre grande collaborazione ed interazioni di qualità. Continuiamo a crescere perché alla grande voglia di migliorare uniamo il grande impegno di ognuna e ognuno di noi diretto non solo alle performance dell’ateneo, ma verso l’obiettivo comune dello sviluppo dei nostri territori. Alla via così, continuando a fare dei remi sempre nuove ali” – ha concluso.

Foto Facebook Politecnico Bari