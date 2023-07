Bari, sporcizia e zanzare alla pineta San Francesco: “Degrado”

Dalla sporcizia agli insetti, tra questi molte zanzare. Sono alcune delle problematiche che i cittadini vivono quotidianamente negli spazi della pineta San Francesco. A segnalarlo, con un post pubblicato sulla bacheca del sindaco Antonio Decaro, una cittadina che, senza nascondere la rabbia, si è rivolta al primo cittadino nel tentativo di trovare una soluzione.

“Questa pineta? Un degrado assoluto – scrive – sporcizia infinita. Non c’è neanche la possibilità di sedersi o prendere qualcosa di fresco. Inoltre ci sono insetti, zanzare e lucertole. Faccia qualcosa sindaco” – ha concluso. Non è la prima volta che i residenti lamentano uno stato di abbandono riguardante la pineta. L’ultima lamentela risale a febbraio scorso, quando i residenti si erano lamentati della presenza di deiezioni di cani che nessuno raccoglieva. In passato però le lamentele hanno riguardato anche gli spazi, tra questi le giostrine, perennemente rotte e le radici degli alberi che, in assenza di manutenzione, rendevano pericoloso camminare o sostare in zona.

Foto Facebook Ketty Ostello