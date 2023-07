In Puglia la moria della frutta, il cambiamento nell’ultimo secolo

Tre varietà di frutta su quattro, in Puglia, sono scomparse dalla tavola nell’ultimo secolo. Con 21mila gli ettari di frutteto da recuperare andati persi sul territorio negli ultimi dieci anni. Lo afferma Coldiretti Puglia in una nota, in occasione della presentazione del progetto per la tutela ambientale e la conservazione degli habitat naturali per la salvaguardia della biodiversità del programma di cooperazione Interreg fra Puglia e Grecia. La regione, prosegue Coldiretti, può contare su 623 specie autoctone vegetali a rischio di estinzione, 349 prodotti riconosciuti tradizionali dal ministero dell’Agricoltura, 11 prodotti Dop (5 olii extravergini, patata novella di Galatina, Pane di Altamura, canestrato pugliese, mozzarella di bufala e oliva Bella di Cerignola, caciocavallo silano, oltre alla Dop mozzarella di Gioia del Colle). E ancora 9 Igp per l’olio di Puglia, la lenticchia di Altamura, la burrata di Andria, la cipolla bianca di Margherita, l’uva di Puglia, il carciofo brindisino, l’arancia del Gargano, il limone femminello del Gargano e le clementine del golfo di Taranto. Infine sono i 29 vini Doc e 6 gli Igp, oltre a 632 varietà vegetali a rischio estinzione. “Nel secolo scorso – evidenzia Coldiretti – si contavano nel nostro Paese 8mila varietà di frutta, oggi si arriva a poco meno di 2mila e di queste 1.500 sono considerate a rischio di scomparsa anche per effetto dei moderni sistemi della distribuzione commerciale che privilegiano le grandi quantità e la standardizzazione dell’offerta”.