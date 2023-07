Monopoli, rissa in una discoteca di Capitolo: grave un 24enne

Sarebbero ancora gravissime le condizioni di un giovane ragazzo rimasto coinvolto in una maxi rissa mentre era in una discoteca di Capitolo, a Monopoli. Ora è in prognosi riservata al Policlinico di Bari dopo aver riportato un’emorragia cerebrale, fratture craniche e facciali.

Il giovane di origine tarantine è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo sarebbe rimasto coinvolto in uno scontro con ragazzi più grandi e sarebbe stato colpito da un oggetto contundente. Sul posto è immediatamente intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato il 24enne all’ospedale San Giacomo di Monopoli, per poi trasferirlo a Bari,

Nella rissa è rimasto ferito un altro ragazzo, ma le sui condizioni non destano preoccupazioni.