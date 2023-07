Bai, rifiuti a San Giorgio: “Inciviltà che mortifica noi baresi”

Continua il degrado per le strade cittadine di Bari. Continua soprattutto l’usanza dei baresi, o meglio di alcuni, di disfarsi dei rifiuti ingombranti per strada senza ovviamente preoccuparsi di prenotare il ritiro Amiu. Oggi sul tema si sofferma Lorenzo Leonetti, presidente del Municipio I: “Questa la situazione delle sei aree ecologiche del quartiere San Giorgio in questo caldo lunedì di luglio – scrive fotografando il degrado sulla costa.

C’è di tutto – continua – giocattoli, materassi, mobili, water ma soprattutto tanta inciviltà che mortifica noi baresi e gli sforzi che questa amministrazione cerca di fare su questo tema. Prima di additare Amiu – conclude Leonetti – riflettiamo su quello che siamo!”

(foto facebook)