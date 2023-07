A Bari un nuovo centro per l’autismo: “Vicini alle famiglie”

A Bari, nella struttura comunale Colli-Grioni, commpletamente riqualificata, nasce il nuovo Centro Autismo della ASL. La struttura, attualmente, ospita già i servizi della Neuropsichiatria della Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA), ma si amplierà per fornire supporto alle famiglie e in particolare ai ragazzi e alle ragazze.

L’azienda sanitaria ha proceduto ad una doppia azione per potenziare l’assistenza sul fronte autismo: da un lato, ristrutturando gli spazi con maggiori comfort a beneficio di utenti, famiglie, e operatori, dall’altro istituendo la nuova unità operativa “Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza Bari Area Centrale e Centro Autismo”, quest’ultimo esclusivamente dedicato a valutazione, impostazione del piano riabilitativo e presa in cura di bambini e adolescenti con disturbi dello spettro autistico.

La nuova organizzazione è stata illustrata, questa mattina, presso il centro Colli- Grisoni, nel corso di un incontro con famiglie, bambini e operatori a cui hanno partecipato il presidente della Regione Michele Emiliano, l’assessore alla Sanità Rocco Palese, il direttore generale ASL Antonio Sanguedolce, oltre a Paola Romano, assessora alle Politiche educative e giovanili del Comune di Bari e l’assessora comunale al Welfare, Francesca Bottalico.

“Stiamo facendo sforzi enormi – ha detto il presidente Emiliano, in video collegamento – tutti regionali perché i governi che si sono susseguiti non hanno mai sostenuto fino in fondo la domanda che diventa ogni giorno più larga di assistenza da parte delle famiglie, dei ragazzi e delle ragazze con autismo. Anche sulla assistenza – ha proseguito – c’è ancora confusione, l’autismo è una condizione di vita che stiamo cercando di conoscere meglio e la seguiremo attivando tutte le procedure possibili”.

La “NPIA Centrale e Autismo” è diventata la struttura aziendale di riferimento dell’autismo ed è inserita nel Dipartimento di medicina della Età Evolutiva, diretto dal dottor Mariano Manzionna. Sono attualmente 800 i minori con disturbi dello spettro autistico nella città di Bari e 2.400 in tutta la provincia a cui viene garantita la assistenza sanitaria.

“Oggi celebriamo la realizzazione di un centro molto importante per l’autismo – ha sottolineato l’assessore regionale alla Sanità Rocco Palese – che purtroppo riguarda la sofferenza di tante persone, un problema abbastanza impegnativo per chi ne è affetto ma anche per il contesto familiare. Siamo molto impegnati nel contesto dell’autismo che caratterizza sostanzialmente la prima fascia d’età ma anche l’età più adulta. L’ASL Bari ha assunto da questo punto di vista un’iniziativa davvero pregevole e fortemente necessaria e come Regione saremo impegnati a continuare su questa strada che riguarda problematiche socio-assistenziali e socio-sanitarie che vanno affrontate in tutti i modi”.

Dato l’aumento progressivo del numero di utenti con disturbo dello spettro autistico che fanno richiesta di assistenza sanitaria, la difficoltà degli operatori distribuiti nelle varie sedi della NPIA di gestire la domanda e, visto, anche il numero insufficiente di strutture convenzionate dedicate al trattamento dell’autismo nel territorio barese, la ASL ha ritenuto necessario istituire una struttura aziendale dedicata alla gestione complessa e globale delle persone con autismo. La dotazione organica prevista è pari a 100 unità, di cui 86 già in servizio e ulteriori 14 da assumere a breve con un bando dedicato.

“Si presenta ufficialmente oggi – ha detto Antonio Sanguedolce, direttore generale della ASL di Bari – la nuova organizzazione del Centro Colli e la sua nuova “veste”. L’istituzione della nuova unità operativa sarà seguita immediatamente dal potenziamento dei servizi e del personale mediante un avviso pubblico per assumere ulteriori 14 professionisti tra medici, psicologi, terapisti della neuropsicomotricità, logopedisti, educatori professionali e tecnici della riabilitazione psichiatrica che serviranno ad implementare i percorsi anche dedicati agli adulti. L’assistenza si sgancia dal Dipartimento di Salute mentale e viene inserita nel Dipartimento di Medicina dell’età evolutiva –– ha proseguito Sanguedolce – cambiando anche l’approccio nei confronti di questo disturbo, trattato con una serie di interventi – oltre che sanitari – incentrati sulla inclusione e sulla riabilitazione, con il sostegno di famiglie, scuole e associazioni”.

L’unità dedicata all’Autismo condivide con Neuropsichiatria della Infanzia e dell’Adolescenza tutto il percorso di diagnosi e trattamento delle problematiche neuropsichiatriche dell’età evolutiva. La NPIA si occupa complessivamente di 5mila bambini e bambine con diverse forme di disabilità. Nel 2022 sono state erogate 16.371 prestazioni nell’area di Bari tra: visite neuropsichiatriche infantili, valutazioni neuropsicologiche e supporti psicologici, terapie logopediche, neuropsicomotorie, fisiochinesiterapiche e psicoeducative, e ancora interventi sugli esordi psicotici, interventi diretti a scuola e a casa nelle varie tipologie di utenti oltre alla presa in carico di bambini con malattie rare.

“Il centro Autismo – ha spiegato il responsabile della Unità operativa Autismo, Cesare Porcelli – coordinerà gli interventi di diagnosi e terapia su tutto il territorio aziendale. Sono già attive, in maniera sperimentale, modalità di presa in carico ed intervento per tutte le forme di disabilità, ad esempio i progetti “Educautistichiamoci” e “Volontamiamoli”, che prevedono reali percorsi di inclusione e coinvolgimento di scuola e famiglia. La filosofia intorno alla quale gli operatori del Centro lavorano è facilitare l’inclusione operando sul contesto e non solo nel box di terapia. Il Nuovo Centro Colli – ha concluso Porcelli – in effetti è questo: una struttura funzionale che sarà sempre più arricchita e all’interno della quale gli interventi associano il gioco al trattamento vero e proprio”.

Il centro è stato totalmente riqualificato. I lavori di ristrutturazione e adeguamento degli impianti antincendio del Centro “Colli-Grisoni” di Bari, via Domenico Cotugno, 47, a Bari, sono stati avviati a giugno 2022 e si sono conclusi ad aprile 2023. L’intervento di riqualificazione – curato dal Dipartimento Investimenti, Acquisti e Tecnologie aziendale, diretto dall’ingegnere Nicola Sansolini – ha reso gli ambienti ancora più sicuri ed efficienti sia per l’utenza, formata da minori sino ai 18 anni, sia per gli operatori sanitari. Il finanziamento complessivo è stato di 750mila euro. La struttura si sviluppa su una superficie di 1.000 metri quadrati e si articola in 23 stanze per un totale di 46 operatori. E’ inoltre dotata di una sala riunioni e di una palestra attrezzata per le attività di riabilitazione.

Tra le novità, la realizzazione di un’area giochi esterna alla struttura nella zona antistante l’ingresso con l’installazione dei giochi modulari, scivolo, altalena, ecc. comprese le opere di sistemazioni esterne e le predisposizioni murarie per il fissaggio degli elementi di ancoraggio a terra. L’area giochi è funzionale alle attività terapeutiche e riabilitative dei piccoli utenti. Sono previsto percorsi tattili e sensoriali, oltre che strumenti musicali da esterno. Come previsto dal progetto, è stato realizzato un nuovo impianto di condizionamento che assicura il massimo comfort durante le attività. Nel dettaglio sono stati poi sostituiti tutti gli infissi esterni con altri di nuova realizzazione a taglio termico, dotati di elementi trasparenti isolanti, a doppi vetri e con coefficienti di trasmissione termica “U” e fattore solare.

Il centro è stato, inoltre, dotato di un nuovo impianto di allarme e di diffusione sonora, con l’installazione di una nuova centrale di diffusione sonora, in grado di garantire l’allertamento della singola area interessata da una situazione di emergenza. Sono stati implementati, infine, gli impianti elettrici, con la realizzazione di circuiti di alimentazione delle nuove attrezzature ed apparecchiature previste nel progetto.

In concomitanza con l’apertura del Centro Autismo, sono stati resi noti i risultati del progetto VOLONTAMIAMOLI, realizzato dalla Npia Bari, in collaborazione con i volontari della Federazione Nazionale Liberi Circoli APS di Roma (FENALC). Il progetto ha previsto 6 laboratori sensoriali e attività, quali teatro, sport, musica e pet therapy in cui sono stati coinvolti 127 bambini e ragazzi con gravi disabilità (più una trentina tra le scuole “Don Milani” e “Tauro” di Bari) e le loro famiglie per favorire l’inclusione sociale. Tra i percorsi, anche uno dedicato al parent training, ossia al supporto alle famiglie, attraverso interventi educativi e di sostegno psicologico. Nel complesso sono stati impiegati nei diversi percorsi 19 operatori nelle quattro aree NPIA della ASL Bari: Metropolitana, Nord, Sud e Murgia.

“Il progetto Volontamiamoli – ha aggiunto la psicologa Paolina Mango – è stato studiato per favorire l’inclusione sociale di bambini e ragazzi con disabilità psicofisiche, offrendo anche assistenza ai loro familiari. L’ASL di Bari, grazie all’associazione FE.NA.L.C., ha realizzato molteplici interventi dedicati alla riabilitazione sensoriale e motorio-sportiva di bambini e ragazzi con diverse disabilità. Gli obiettivi generali sono stati quelli di potenziare nei ragazzi le competenze di vita nell’area personale, sociale e dell’imparare ad imparare nonché attivare la socializzazione e l’inclusione all’interno del gruppo”.