Allarme baby gang a Bari: “Fondamentale denunciare”

Prosegue il percorso di contrasto al fenomeno delle baby gang. A dichiararlo è l’associazione “BulliSTOP vivere Bari senza paura” che in mattinata ha preso parte un vertice con il Prefetto di Bari all’interno del quale è emerso che “denunciare è fondamentale”. Obiettivo dell’incontro, trovare risposte concrete per arginare il fenomeno attuando soluzioni che possano migliorare la vivibilità del capoluogo pugliese, spesso protagonista di cronache relative proprio a episodi di violenza.

“Anche questa volta – dichiara Alba Nardone, responsabile dell’associazione – le istituzioni sono presenti e attive. Ci hanno confermato che sono in corso i controlli e che loro, in primis, tengono tantissimo al fatto che la città sia vivibile. Siamo usciti fiduciosi e con in mente un importante progetto che dobbiamo stilare dettagliatamente in collaborazione con le forze dell’ordine. La cosa importante che è emersa è che denunciare è fondamentale. Le famiglie devono sentirsi tutelate dalle istituzioni” – conclude.

Foto repertorio