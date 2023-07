Bari, bufera Amtab: Persichella lascia la presidenza

Il presidente dell’Amtab, Sabino Persichella, ha rassegnato oggi le dimissioni dal suo incarico al vertice dell’azienda di trasporto pubblico locale. Erano giorni che si vociferava della volontà di Persichella di lasciare l’azienda, ma oggi è arrivata la lettera ufficiale, che ha preso di sorpresa anche l’amministrazione comunale. Persichella non aveva nascosto, nei giorni scorsi, il malumore rispetto alle difficoltà di dialogo soprattutto con l’amministrazione per il rilancio dell’azienda. Un’azienda che aveva preso in carico con un deficit di 4 milioni e 200mila euro e che Persichella è riuscito a “riprendere” facendo registrare i primi utili di 720mila euro nei primi quattro mesi del 2023. “Una volta risanata l’azienda me ne vado”, aveva da sempre detto ai suoi più vicini. E le lettere di dimissioni erano attese dopo l’approvazione del bilancio. Ed invece poche ore fa la decisione di Persichella. “È evidente che in questi mesi – si legge nella lettera indirizzata al sindaco Antonio Decaro – nonostante alcune contrapposizioni con la struttura amministrativa comunale, si sia riusciti a conseguire risultati attesi e a proseguire nell’azione virtuosa intrapresa”. Ora l’azienda resta senza una guida e il sindaco Antonio Decaro dovrà trovare al più presto il sostituto.