Bari, corse saltate per autisti in ferie: “Un piano contro disservizi”

Corse dell’Amtab saltate per autisti in ferie. È quanto accaduto nella giornata di domenica scorsa in cui, per via de personale in ferie, si sono registrati fino a 11 turni scoperti, con ben 9 operatori assenti nel secondo turno. A segnalare quanto accade sono proprio gli autisti, fortemente preoccupati per le condizioni in cui dovranno affrontare i mesi estivi in cui, come da prassi, il personale, per via delle ferie, si riduce notevolmente. Fattore che inevitabilmente si riflette sul servizio, che non può essere garantito a trecentosessanta gradi.

Già nelle giornate precedenti, agli operatori non ancora in ferie, sono stati richiesti turni straordinari per alcune giornate. Una questione che sta preoccupando gli autisti che sono fortemente preoccupati per le sorti dell’azienda. “Siamo allo sbando più totale – ha raccontato un autista – non riescono ancora ad approvare il bilancio 2022, la situazione è preoccupante. Siamo molto preoccupati dell’attuale situazione e dell’immediato futuro” – evidenzia.

Ma, secondo quanto dichiarato dal presidente dell’Amtab, Sabino Persichella, si è trattato di un problema relativo solo alla giornata di domenica. È previsto infatti un piano che ha come obiettivo proprio quello di evitare disservizi. La dirigenza, negli scorsi giorni, ha incontrato le associazioni sindacali e, in accordo con loro, si è deciso di spalmare lungo tutta l’estate le ferie in maniera tale da creare meno problemi possibili nel servizio che, va specificato, non è a pieno regime in quanto manca il servizio scolastico. La giornata di domenica dunque, secondo quanto evidenziato da Persichella, è stata una giornata di assestamento che però non si ripeterà in futuro.