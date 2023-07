Bari, scarica camion pieno di rifiuti in strada: denunciato

Scarica l’intero contenuto del proprio camion in una strada situata nella zona industriale di Bari. È quanto scoperto dalla polizia locale che da giorni era intenta a monitorare la zona. Proprio nel corso di questi controlli un uomo è stato colto in fragranza di reato mentre scaricava rifiuti in strada Ferruccio.

L’uomo è stato denunciato per violazione articolo 256 comma 1 e 2 del testo unico ambientale, per gestione illecita di rifiuti e realizzazione di una discarica con relativo sequestro preventivo art. 321 cpp del trattore e semirimorchio. Sequestrata anche l’area in strada Ferruccio sotto il cavalcavia della tratta della Linea metropolitana. Ma non solo, per l’uomo è prevista anche una sanzione ai sensi dell’art 80 c.14 del cds per omessa e ripetuta revisione periodica sia del trattore, sia del semirimorchio alle quali si aggiungono due contestazioni per violazione dell’art180 cds perché non aveva con sé le carte di circolazione, oltre che la violazione alla legge 727 /78 art.19 in quanto il veicolo utilizzato aveva il tachigrafo digitale senza la prescritta targhetta di conformità.

È finita così l’attività illecita dell’ennesimo soggetto individuato dalla Locale barese, impegnata anche nelle aree extraurbane nella tutela ambientale del nostro territorio. L’autorità giudiziaria alla quale sono state inviate le informative sulle ipotesi di reato valuterà, nella giusta contrapposizione con la difesa della parte indagata, quanto accertato dagli agenti intervenuti L’attività, che ha visto impegnati nelle indagini, uomini e mezzi del Comando di via Aquilino e del contingente in Servizio ordinario del quartiere San Paolo, proseguirà su tutto il territorio comunale.