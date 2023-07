Biglietti falsi, salta il concerto dei Coldplay per una barese

Dalla disavventura, al sogno. Protagonista Daniela, una ragazza barese, che vive e lavora a Barcellona, che, dopo essersi concessa come regalo per il compleanno un biglietto per il concerto dei Coldplay a Milano, ha ricevuto un’amara sorpresa. Al momento dell’ingresso dello stadio di San Siro, la ragazza, assieme alle sue amiche, ha infatti scoperto che i biglietti acquistati erano falsi.

Una doccia ghiacciata per le fan, pronte a godersi il concerto del loro gruppo preferito. Così, nonostante le spiegazioni, sono costrette ad allontanarsi dallo stadio rinunciando al concerto. Il giorno dopo però, quell’incubo si trasforma in un sogno. La ragazza, incontra per caso, nelle vie di Milano, il frontman dei Coldplay, Chris Martin, in un bar. Così decide di non perdere l’occasione e, prendendo coraggio, dopo avergli chiesto un autografo, gli racconta la disavventura trascorsa la sera precedente. Il cantante non perde tempo e le dice “ci prenderemo cura di te”. Poche ore dopo, alla ragazza, arriva una mail con cinque biglietti omaggio per la serata del 26 giugno, sempre a San Siro, ma questa volta validi e in tribuna vip. Un gesto che ha reso possibile a Daniela e alle sue amiche, il sogno di vedere, ancora una volta dal vivo, i Coldplay.

Foto Facebook