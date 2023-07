Dimissioni Persichella, FdI: “Su Amtab serve operazione verità”

“Sull’Amtab serve un’operazione di verità prima ancora che di risanamento”. Così, in una nota, scrive il consigliere regionale e comunale di Fratelli d’Italia, Michele Picaro in merito alle dimissioni dell’ormai ex presidente dell’Amtab, Sabino Persichella, per motivi personali.

“Conosciamo l’avvocato Persichella come un serio professionista – prosegue Picaro – non avrebbe mai abbandonato improvvisamente un incarico, per altro assunto solo otto mesi fa, se non ci fossero gravissimi problemi che rinvengono presumibilmente dalla passata gestione dove sono accumulati 4,2 milioni di euro di deficit, un buco cos? Difficile da ripianare che il rendiconto 2022 non è stato ancora approvato. Una situazione che rischia di degenerare non solo dal punto di vista aziendale, ma anche sul piano dei servizi, uno di quelli essenziali per la città di Bari. La sensazione è che ci sia qualche difficoltà a giustificare alcune poste in bilancio e quindi conseguentemente qualche difficoltà a rendicontare, perché, magari, qualche posta è di difficile rendicontazione? Come se vi fosse qualche situazione così? Difficile che non c’è nessuno che vuole assumersi le responsabilità derivanti, magari perché legate a precedenti gestioni?”- evidenzia ancora.

“Per questo – prosegue – sia come consigliere comunale sia come regionale invito il sindaco, anche in qualità di assessore alle Partecipate, a venire in Consiglio comunale, e all’assessore regionale ai Traporti, Maurodinoia, a venire in Commissione regionale, per parlare del passato, del presente, ma anche e soprattutto del futuro dell’AMTAB e per i suoi circa 750 dipendenti. E’ necessario farlo in un dibattito pubblico e nelle sedi istituzionali e non nelle stanze del potere per gestire nuove nomine. Infine, un appello anche al presidente uscente, proprio a salvaguardia della sua professionalità: se ha a cuore l’Amtab denunci pubblicamente ciò che impedisce all’azienda di funzionare bene” – conclude.

