Il mega yacht di Dolce e Gabbana approda a Polignano

Si chiama “Regina d’Italia”, come il primo yacht che si fecero costruire nel 2006. E’ lungo 65 metri ed appartiene a Stefano Dolce e Domenico Gabbana, i due stilisti attesi per un evento in Valle d’Itria, in particolare il 10 luglio ad Ostuni. Il valore dell’imbarcazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Tra le molte particolarità lo yacht conta due suite armatoriali, 4 cabine ospiti, una palestra e una piscina di 5 metri per due sul ponte sole.

Gli eventi, di carattere privato, prenderanno il via il 7 luglio con un cocktail di benvenuto presso Borgo Egnazia e proseguiranno sabato 8 con la presentazione delle creazioni Alta Gioielleria presso lo Spazio Ulivi Pettolecchia. Domenica e lunedì le sfilate Alta Moda – collezione donna – e Alta Sartoria – collezione uomo – che avranno luogo rispettivamente ad Alberobello e Ostuni. Martedì 11 luglio è in programma la festa celebrativa presso la Masseria San Domenico. Gli appuntamenti di luglio in Valle D’Itria caratterizzano la nuova tappa dell’ideale ‘Grand Tour d’Italia’ che Dolce&Gabbana ha intrapreso dal 2012, anno della presentazione della prima Collezione Alta Moda a Taormina. (foto facebook da Tuccino – Polignano)