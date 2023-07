La Tosca nell’anfiteatro di Molfetta in nome di Davide

L’anfiteatro di Ponente di Molfetta si appresta ad ospitare un appuntamento d’eccezione: quello con la Tosca affidato alla regia di Vincenzo Grisostomi Travaglini. Il capolavoro operistico musicato da Giacomo Puccini nel 1900, ritenuto il più drammatico della poetica verista del compositore, verrà inscenato giovedì 6 luglio in un appuntamento gratuito, organizzato e promosso dalle associazioni Musica d’Incanto Davide Gaetano D’Accolti e Operamia. In scena Maria Luisa Lattante nel ruolo della protagonista, Enrico Guerra in quello del

suo amato Cavaradossi, Gianfranco Cappellutti a impersonare l’antagonista Scarpia, insieme a tutto il prestigioso cast, nel quale compaiono anche i vincitori del Concorso Lirico Internazionale Davide Gaetano D’Accolti Yuan Zhao e Petr Tsehanovich, condurranno gli spettatori alla riscoperta di uno dei titoli più amati dal pubblico per la sua aura drammatica e le memorabili melodie.

Sul palco, anche orchestra e coro: saranno l’Orchestra Filarmonica Pugliese e l’Alter Chorus diretto dal M° Antonio Allegretta ad accompagnare i solisti nella performance che prevede la messa in scena integrale dell’opera in tre atti. A dirigere l’OFP sarà eccezionalmente la M° concertatrice Gianna Fratta, direttrice d’orchestra del Teatro dell’Opera di Roma oggi tra le più apprezzate a livello internazionale. L’evento si inserisce nella stagione Diversamente Musica 2023 della Filarmonica Pugliese e nasce dall’idea di Gianni D’Accolti con un fine nobile: quello di portare avanti il sogno di suo figlio Davide, lo studente dall’animo gentile di ingegneria e di pianoforte al Conservatorio di Bari che amava Wagner e Don Tonino Bello, ucciso nel 2016, a 23 anni, da un’auto che viaggiava contromano sulla statale 16 alla cui guida vi era un giovane sotto l’effetto di alcool e droga, condannato, poi, a tre anni e otto mesi.

Ma non un concerto ‘alla memoria di Davide’, spiega papà Gianni, bensì un ‘inno alla vita’. “Facciamo tutto questo per Davide, ma non solo. Lo facciamo per tutti coloro che hanno subìto una perdita, che a Natale guardano quella sedia vuota che era stata il posto a sedere di chi amano e non c’è più – ha spiegato – È un modo per ricordare a noi stessi e agli altri che, nonostante quello che ci è accaduto, non siamo esclusi dalle gioie della vita”. Dal 2016, D’Accolti oltre a cercare che sia fatta pienamente giustizia sul caso, insieme alla moglie e alla figlia, ha sempre promosso iniziative culturali coinvolgendo soprattutto i giovani, sostenendo con l’associazione che ha creato tutti i costi organizzativi e di gestione di modo che la fruizione risulti sempre gratuita e aperta a tutti, “perché tutti devono poter sperimentare la meraviglia della lirica in versione teatrale anche una sola volta nella vita”. Lo scopo è quello di partire dalla storia di Davide per lanciare un messaggio: celebrare la vita, ricordando che essa è anche responsabilità e attenzione per chi incontriamo: “Per un atto di egoismo, si possono rovinare moltissime esistenze, un gesto di attenzione come non mettersi alla guida se non si è nelle condizioni per farlo, può salvare se stessi e gli altri”. La produzione, resa possibile grazie al sostegno del Comune di Molfetta, sarà impreziosita dalle scene curate da Giuseppe Grasso, dalle luci di Giovanni Pirandello, dall’utilizzo dei costumi realizzati da Angela Gassi insieme agli studenti dell’Istituto Professionale ‘Domenico Modugno’ di Polignano a Mare e della sartoria Shangrillà.