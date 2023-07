Fiumi di droga da Altamura a Matera, 28 gli arresti

La “quasi totalità della droga smerciata nel Materano proveniva dalla vicina città di Altamura”: è questo uno degli elementi al centro dell’indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza, che stamani ha portato a 28 arresti. In totale sono 34 le misure emesse dal gip distrettuale del capoluogo lucano ed eseguite stamani dai Carabinieri. Le indagini sono cominciate seguendo alcuni tossicodipendenti materani. In particolare – secondo quanto reso noto in un comunicato firmato dal Procuratore distrettuale antimafia di Potenza, Francesco Curcio – un gruppo “avente stabile sede a Matera, composto da materani ma anche da pugliesi, acquistava rilevanti quantitativi di stupefacente” ad Altamura e “attraverso una rete stabile e organizzata di pusher radicata nella Città dei Sassi” ne gestiva “le piazze di spaccio”.