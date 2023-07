Il dialetto barese fa “scuola”: è boom sui social

Delle vere e proprie lezioni di dialetto barese. E alcuni sono davvero esilaranti. Impazza infatti su Tik Tok e Instagram ‘la scuola di dialetto barese’. Sono tanti i ‘professori’:: giovani ragazze e ragazzi, mamme, papà ma soprattutto nonne che ci tengono ad insegnare ai nipoti i proverbi e gli scioglilingua tipici baresi: alcuni sono incomprensibili.

Nei video, che stanno spopolando sulla famosa applicazione, ci sono poi ragazze alle prese con la traduzione di proverbi e modi di dire dalla lingua inglese al barese. Con una pronuncia impeccabile e con un risultato davvero divertente. “This is Karma” così diventa “Cudde iè Criste”, “I don’t care”, si trasforma magicamente in ‘C me ne freg’. Le lezioni si svolgono con tanto di lavagna e bacchetta: e si parla di dittonghi, sostantivi e pronuncia tipica della città vecchia.

Alcuni ragazzi poi fanno scuola ai turisti e insegnano termini come ‘questo’ che diventa ‘cusse’, e poi vere e propri modi di dire e anche tante parolacce. In un video un protagonista racconta: “Tutti i dialetti del mondo sono incomprensibili ma quello barese è allucinante”. Ed è davvero così. Non mancano le lezioni sui saluti e meglio su quando si incontrano due baresi: dal classico ‘ueeee tutt’appost?’. Alla risposta ‘auandan auandan’ o ‘sciam innanz’. Dai ragazzini che sono chiamati ‘uaglio’ o ‘giovane’ al ‘capo’ quando si raggiunge l’età adulta al più rispettabile ‘mest’ o meglio ‘maestro’.