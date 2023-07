“Uomo in mare”, ma è una esercitazione dell’Aeronautica a Bari

Si è svolta oggi, presso il Centro di Sopravvivenza di Torre a Mare, una esercitazione per il recupero di piloti / equipaggi in mare aperto. L’esercitazione ha avuto inizio alle ore 09.00 in località Torre a Mare, a sud di Bari, con un briefing sulle nozioni di “sopravvivenza in mare” rivolto a tutte le componenti militari per l’esposizione di dettaglio delle procedure relative all’esercitazione.

L’attività operativa, prevista dalle ore 10.30 alle ore 12.00, ha visto l’impiego di mezzi ed equipaggiamenti navali della Capitaneria di Porto e di un elicottero HH 139A dell’84° Centro C.S.A.R. (Combact, Search and Rescue) di Gioia del Colle, lo stesso impiegato nelle operazioni di soccorso alle attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita, il soccorso di traumatizzati gravi e, in caso di calamità naturali come terremoti o incendi, l’attività di cooperazione in favore della popolazione civile.

All’esercitazione ha partecipato personale del Comando Scuole/3ª Regione Aerea, del 61° Stormo di Galatina, dell’84° Centro C.S.A.R. di Gioia del Colle e dei Nuclei Elicotteri di Carabinieri, Vigili del Fuoco e Capitaneria di Porto. Le esercitazioni di recupero con elicottero di equipaggi a seguito di incidente di volo su zona di mare, hanno lo scopo di consolidare le conoscenze sulle tecniche di sopravvivenza da seguire per superare i pericoli derivanti dall’ambiente marino. Vengono, altresì, approfondite le tematiche relative all’impiego degli equipaggiamenti con prove di acquaticità.