Bari, aperte le selezioni per lavorare in Fiera

Fervono i preparativi per l’86° edizione della Fiera: sono aperte le elezioni per lavorare alla Campionaria Generale Internazionale 2023. Vivaevents, società leader servizi di personale per manifestazioni fieristico-congressuali ed eventi ha pubblicato un annuncio relativo alla ricerca di diverse figure.

In particolare, si cercano: assistenti congressuali/hostess; addetti al controllo e al presidio interno ed esterno; addetti biglietterie; addetti al controllo dei titoli di accesso/steward. Il lavoro è a spot su turni, principalmente nel periodo da 09 settembre al 17 settembre 2023, con potenziale proseguimento nei mesi successivi in base alla calendarizzazione degli eventi. È richiesta massima flessibilità rispetto agli orari di lavoro e disponibilità nei weekend. La ricerca è rivolta esclusivamente a candidati ambo sessi che hanno compiuto la maggiore età e domiciliati

nella provincia di Bari.

Costituiscono titoli preferenziali: la conoscenza della lingua inglese o altra lingua straniera (indicare quale e livello sul CV); l’esperienza in attività analoghe (indicare mansioni, durata e tipo evento sul CV). Le selezioni si svolgeranno fino al 31 luglio 2023 Sono graditi e da allegare alla domanda di candidatura: attestati sicurezza sul lavoro formazione base; certificazioni linguistiche; ogni altro documento ritenuto utile ai fini della selezione Il curriculum, assieme a due foto (primo piano e figura intera) potranno essere inviati alla mail staffingpuglia@vivaevents.it unitamente agli attestati/certificazioni di cui si è in possesso. Si raccomanda di specificare nella mail il seguente oggetto: “CANDIDATURA FIERA DEL LEVANTE”. Non saranno prese in considerazione candidature incomplete.

