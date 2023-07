Bari calcio, ufficializzate tre amichevoli. Le ultime di calciomercato

La stagione calcistica 2023/24 è alle porte e il Bari vuole farsi trovare pronto. In attesa che vengano concluse le prime operazioni di calciomercato, la società biancorossa ha ufficializzato le amichevoli che si disputeranno nel ritiro di Roccaraso.

I calciatori biancorossi si raduneranno in sede il 12 luglio e procederanno con le visite mediche e i test atletici, mentre venerdì 14, la truppa biancorossa raggiungerà Roccaraso dove rimarrà sino al 28 luglio, alloggiando presso l’Hotel Excelsior e svolgendo le sedute di allenamento all’interno del centro sportivo Comunale. Nel programma tecnico di preparazione nel ritiro in Abruzzo, sono state ufficializzate tre sfide amichevoli per i biancorossi che affronteranno mercoledì 19 luglio l’Asd Roccavivara (1a Categoria Molise), domenica 23 luglio la Folgore Delfino Curi Pescara (Eccellenza Abruzzo) e venerdì 28 luglio la Juve Stabia (Serie C). Le tre gare si disputeranno sul terreno di gioco dello stadio comunale di Roccaraso.

Intanto continuano a rincorrersi le voci di calciomercato. Sembrerebbe conclusa l’operazione che porterebbe nel capoluogo pugliese Filippo Faggi, centrocampista rimasto svincolato dopo l’esperienza con l’Imolese. Per il classe 2003, sarebbe pronto un contratto di 4 anni. Ma la società dei De Laurentiis avrebbe messo nel mirino altre giovani promesse come il centrocampista Emanuele Torrasi in uscita dal Pordenone, l’attaccante Marco Nasti, classe 2003 di proprietà del Milan (reduce da una buona stagione col Cosenza) e i terzini Gianluca Di Chiara (classe 93, potrebbe liberarsi a parametro zero dalla Reggina) e Pietro Beruatto, esterno classe 1998 di proprietà del Pisa. Sul fronte uscite, da registrare il forte interesse di Vicenza e Catania per Andrea D’Errico, tornato alla base dopo l’esperienza a Crotone.

Foto Ssc Bari