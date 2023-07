Bari, circolava con patente falsa: denunciato cittadino straniero

Circolava con patente di guida straniera falsa, fermato e denunciato. È accaduto ieri quando una pattuglia motomontata della Polizia Locale ha fermato nel centro città un veicolo con targa italiana per un controllo documentale. Il conducente alla guida straniero ha esibito una patente di guida che non ha convinto gli agenti, che ad un controllo approfondito con la strumentazione in dotazione (smartfad e lentino contafili) hanno accertato essere falsa.

L’uomo 33enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il falso documento, sequestrato il falso titolo di guida, oltre che sanzionato lo stesso conducente per guida senza patente e circolazione con veicolo che è risultato circolare finanche senza la prescritta revisione periodica. È scattato anche il fermo amministrativo per tre mesi del mezzo. Sull’uomo, inoltre, risultava gravare un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale a cui non aveva ottemperato e per questo risponderà anche per violazioni al Testo Unico Immigrazione .