Bari, la lettera di un ex paziente del Policlinico: “Eccellenza”

“Grazia, Angelo e tutto il personale medico meravigliosi”. Inizia così la lettera scritte da un ex paziente curato al Policlinico di Bari. “Sono venuto qui al pronto soccorso per un ricovero, per un guaio alla mia salute. Ero disperato, ma poi mi sono ricreduto” – sottolinea.

Dai medici, alla passione per il lavoro. “Ho visto – prosegue nella lettera scritta a mano – come il personale mi ha trattato, un eccellenza di lavoro e di dedizione. Non finirò mai di vantarli per il loro lavoro. Grazie, grazie, grazie di cuore a tutto il personale. C’è ancora un mondo meraviglioso intorno a noi” – conclude.

“Questo ringraziamento di un paziente – scrivono dal Policlinico – restituisce uno spaccato umano di quella che il direttore, Vito Procacci, descrive come Vita di Pronto soccorso. Vita di uomini e donne, vita di umanità” – concludono.