Bari, la strada delle orecchiette si tinge dei colori della pace

La strada delle orecchiette di Bari vecchia, conosciuta in tutto il mondo per il suo folklore si tinge di nuovi colori. L’idea è di un residente, Alessandro Ferrara che, assieme alle nonnine che la popolano ogni giorno per far conoscere a turisti e non solo l’arte delle orecchiette, ha deciso di dare anche al capoluogo pugliese la sua “Rainbow street” rendendo ancora più caratteristica quella via.

Si tratta di un’usanza presente in moltissime città europee, solitamente è facile trovare ombrelli o bandiere, a Bari però, alzando gli occhi al cielo, sarà possibile ammirare tanti cappelli colorati. “È una strada già famosa in tutto il mondo – ha evidenziato Alessandro – ma abbiamo pensato di darle una nuova immagine. I colori rimandano a quelli della pace, una cosa che ha reso molto felici le donne che ogni giorno sono in quella strada. Vogliamo portare avanti un messaggio di uguaglianza e accoglienza, ma anche gioia” – ha concluso.

Foto di Alessandro Ferrara