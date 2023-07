Bari su Italia1, pioggia di critiche su Decaro: “Solo una copertina”

“Ieri sera, con Radio Norba Battiti Live, quasi 3 milioni di spettatori hanno visto le immagini bellissime della nostra città in prima serata su Italia 1. Appuntamento nelle prossime due settimane, sempre di martedì con le altre due puntate”. Così il sindaco Antonio Decaro sui social parlando delle immagini trasmesse durante la differita di Battiti su Italia 1. Decine però i commenti di critica e le segnalazioni da parte di cittadini esasperati che hanno voluto dire la loro sui problemi della città, dallo spaccio alla scarsa pulizia.

“Peccato che abbiano inquadrato solo “la copertina del libro”… Speriamo che nelle prossime puntate ci siano piazza Umberto e la stazione, anche i nostri parcheggiatori abusivi e spacciatori meritano visibilità”, scrive un cittadino. Pronta la replica del sindaco. “Quindi ai potenziali turisti in tv – scrive Decaro – dovremmo far vedere le zone dove ci sono problemi. Mi sembra una scelta intelligente. Guardi l’anno prossimo si vota magari la eleggono sindaco. Potrebbe essere la svolta per Bari città turistica”.