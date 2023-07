Legambiente, Comuni ricicloni: è virtuoso Volturino

E’ stato presentato questa mattina all’interno di EcoForum il dossier 2023 di Legambiente sui “Comuni Ricicloni” che, come ogni anni, fa il punto, premiando i risultati più virtuosi, sull’impegno degli italiani e delle singole comunità nella raccolta differenziata per un corretto smaltimento dei rifiuti. In Puglia è Volturino (FG) a rientrare nella categoria dei comuni sotto i 5000 abitanti premiati per la sezione Rifiuti Free, ovvero i comuni che sono riusciti a contenere la quota pro capite per abitante di rifiuti entro i 75kg per anno.

Il COMIECO (Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica) ha premiato invece la Servizi Ambientali, per i risultati raggiunti nel Comune di Bitonto dopo che a maggio 2022 ha modificato il sistema di raccolta passando da quello stradale al porta a porta. Questa scelta ha portato laraccolta complessiva di carta e cartone a crescere del 71% e l’intera raccolta differenziata è passata dal 28,7% del 2021 al 60,4% del 2022.Alla ribalta, nel rapporto nazionale, anche i comuni di Alberobello, Locorotondo, Noci e Putignano premiati dal CIC (Consorzio Italiano Compostatori) per il supporto dato, nel territorio della Valle d’Itria, al progetto SIRCLES che puntava a sviluppare una serie di azioni di sensibilizzazione aziendale attraverso dei “facilitatori” selezionati tra i soggetti a rischio che riuscissero a coinvolgere in buone pratiche sul tema della frazione umida la cittadinanza, il settore alberghiero, le aziende di igiene pubblica e le amministrazioni locali. Infine il CoReVe (Consorzio per il riciclo del vetro) ha premiato il Comune di Martina Franca per l’introduzione della tariffazione puntuale del servizio di igiene urbana e per tutte le attività connesse, non ultime il nuovo regolamento Tarip e il piano di comunicazione alla cittadinanza con cui l’amministrazione coinvolgerà il territorio di competenza.

La Puglia, inoltre, si ritaglia uno spazio nel rapporto nazionale di Legambiente anche grazie alla storia di ordinaria buona gestione di Irigom RV un impianto nato nell’aprile 2022 a Taranto – completamente alimentato dall’energia solare, che nel giro di pochi mesi è diventato un punto di riferimento nazionale perla gestione degli scarti della raccolta differenziata che gli impianti ordinari non erano in grado d iavviare a riciclo, ma soprattutto per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici e delle pale eoliche. “Come da anni accade il rapporto Comuni Ricicloni di Legambiente fotografa lo stato dell’arte e permette di capire dove siamo e quanta strada abbiamo ancora da fare. Sebbene vi sia un lungo tratto ancora da colmare – spiega Daniela Salzedo, direttrice di Legambiente Puglia – la sensibilità diffusa verso queste tematiche cresce, come pure l’attenzione delle amministrazioni locali. Rimangono difficoltà importanti nei centri ad alta densità abitativa: emblematico è il caso di Foggia dove la differenziata fatica a decollare. È la conferma che l’economia circolare è un processo partecipato che deve coinvolgere e responsabilizzare tutti, dal cittadino all’amministratore pubblico”.