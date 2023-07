Bari, autobus fatiscenti: “Tanti soldi investiti e poi?”

Sono reiterate le segnalazioni sui guasti ma soprattutto sui veicoli fatiscenti Amtab che circolano a Bari. L’ennesima denuncia arriva da una residente del quartiere San Paolo. La foto è stata infatti pubblicata sul gruppo ‘Quartiere San Paolo – Bari – La rinascita’. “Autobus fatiscenti sulla linea 13 alle ore 13.50 – scrive la cittadina – Tanti soldi investiti e poi si gira così”.

L’Amtab è in piena bufera dopo le dimissioni del presidente Sabino Persichella. L’opposizione in Consiglio comunale sta puntando a richiedere una seduta monotematica. Ieri in commissione Bilancio, il consigliere dei Cinque Stelle, Italo Carelli, ha proposto appunto la convocazione di un Consiglio monotematico. Una richiesta che però è stata bocciata dalla maggioranza e votata favorevolmente solo da Pino Monaco della Lega. “Ora come gruppo M5S – spiega Carelli – contatteremo le altre forze di opposizione per capire se sono interessate, al netto delle legittime richieste di audizione del sindaco nelle varie commissioni, a percorrere la strada del Consiglio comunale affinché Decaro chiarisca a tutti i baresi quale futuro si prospetta per la società di trasporto pubblico cittadina”.

E l’appello dei Cinque Stelle è stato accolto anche da Fratelli d’Italia. “Noi ci siamo – spiega il consigliere comunale Antonio Ciaula – raccoglieremo le firme necessarie per poter chiedere la convocazione del Consiglio. Il sindaco Decaro deve delle risposte alla città in merito a quello che sta accadendo”. Fratelli d’Italia, su iniziativa del consigliere e parlamentare Filippo Melchiorre, inoltrerà anche la richiesta al Comune di effettuare una “due diligence”, un controllo approfondito sulle attività e sui conti dell’azienda di trasporto urbano in modo da individuare quali attività sono necessarie e i rischi che l’Amtab sta correndo.

(foto facebook)