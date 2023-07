Bari, due turiste scippate a Pane e Pomodoro: fermati i responsabili

Due turiste sono state scippate sulla spiaggia di Pane e Pomodoro. Sono state depredate di tutto, dai vestiti ai documenti, alle chiavi dell’appartamento dove alloggiano. Le donne sono state assistite da gente comune che ha donato loro anche dei teli per potersi coprire e andare in questura. Secondo quanto riferito, due poliziotti dell’antiscippo passati per caso hanno identificato i due malviventi. (foto Lia Mintrone – facebook)