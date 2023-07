Bari, il lato nord di San Girolamo senza punti ristoro: gara deserta

La gara per la concessione del chioschetto sul lato nord del lungomare di San Girolamo è andata deserta. Metà lungomare resta quindi senza punti ristoro. La nuova concessione sarebbe durata fino al 15 ottobre e per tre anni, con la possibilità di vendere bevande e alimenti, senza cottura in loco, ad un canone posto a base di gara pari a 10mila e 132 euro. I tempi ormai sono strettissimi, a meno che il Comune non riesca a trovare una soluzione all’ultimo minuto. Chiusi anche i quattro locali sulla piastra: sono ancora n corso le procedure di verifica delle domande arrivate per le concessioni degli spazi, realizzati nel 2019 e mai aperti.

Nel dettaglio un locale destinato alla ristorazione e alla vendita al dettaglio ha ricevuto un’ offerta da parte di Impact Surf, due destinati alle attività sportive con offerte da parte delle associazioni Big Air e Impact sport con Tana Onda surf e uno destinato al sociale con l’offerta di Etnie, associazione di promozione sociale. Un quinto locale è andato invece deserto.