Bari, l’incubo in estate dei fuochi d’artificio: “Non si dorme più”

Torna, ancora più accentuato, l’incubo dei fuochi d’artificio a Bari. Da nord a sud, ogni notte è un continuo, con disagi soprattutto per anziani, bambini e animali. “E’ un fenomeno non più legato alla malavita come accadeva un tempo – ci racconta Peppino Milella, presidente dell’associazione IX Maggio – i fuochi d’artificio ormai si usano per qualsiasi cosa, comunioni, cresime, compleanni, matrimoni, serenate. Ed è un continuo ogni notte. Un fenomeno che si sta sempre più ampliando con enormi disagi per i residenti”.

Tante le segnalazioni da Torre a Mare a Japigia, da San Girolamo a Palese – Santo Spirito. “L’altro giorno – ci racconta un residente di San Girolamo – sono durati otto minuti. I cani erano spaventati, così come i bambini. Non ci si rende conto che la gente vuole riposare di notte?”. In alcuni casi le batterie vengono accese in mezzo alla strada, a pochi metri dalle palazzine. “Con il rischio che qualcuno se li ritrovi in casa sti botti – concludono i residenti – chiediamo più controlli. Non è possibile trascorrere l’ennesima estate senza dormire”. C’è chi propone di usare fuochi senza rumore: “E’ necessario – conclude Milella – un cambio di mentalità”.