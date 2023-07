Bari, sport e rispetto per l’ambiente a Torre Quetta: domani l’evento

Domani, sabato 8 luglio, alle ore 17, partirà l’evento “Torre Quetta Sport & Recycle Fest”, organizzato dalla Ssd Navy Seals Bari in collaborazione con Retake Bari e asd BigEye SUP Bari per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente attraverso un intervento di clean up in programma sulla spiaggia cittadina. Nel corso del pomeriggio ci sarà spazio per la musica, il gioco e lo sport grazie alle attività gestite dal team dei Navy Seals Bari, che da anni promuovono e praticano il football americano forgiano individui responsabili e consapevoli.

Di seguito il programma dell’evento:

ore 17:00 apertura evento con musica e Speaker che introduce l’evento con la partecipazione delle associazioni

ore 17:15 musica e inizio clean up in spiaggia

ore 17:45 attività spot in giro per la spiaggia con l’obiettivo di invitare gli utenti a partecipare nel punto principale dell’evento (in prossimità della torre)

ore 18:00 evento dimostrativo di football americano con casco e paraspalle, con piccoli drills attraverso cui coinvolgere i bagnanti:

– stazione di placcaggio con ruota con caduta su materasso arancione

– stazione di reciver (si riceve la palla con legato il paracadute)

– stazione di Pass (si lancia la palla con rete per lancio)

– stazione con dummies per rapidità di gambe e reattività.

I partecipanti alle attività riceveranno un buono sconto da spendere presso gli sponsor dell’evento, da ritirare al gazebo allestito per l’occasione.