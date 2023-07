Bari, truffe a danno degli anziani: finto funzionario Inps a Carbonara

Continuano le truffe a danno degli anziani. Questa volta l’inganno ha interessato due nonni di Carbonara. Secondo quanto infatti denuncia sulle proprie pagine social una cittadina un “delinquente” starebbe ‘operando’ nel quartiere”. “Si è spacciato – racconta – prima come venditore di corredi” in corso Vittorio Emanuele e fortunatamente la truffa non è andata a buon fine.

Successivamente, si legge ancora nella segnalazione, il truffatore si sarebbe “spacciato per un funzionario dell’Inps, questa volta portando con successo a termine la sua malefatta sottraendo alla coppia di anziani 50 euro”. Tantissimo è stato lo spavento per loro.

Secondo il racconto si tratterebbe di “un uomo alto e vestito bene. Ha una camicia a quadri, pantalone blu e una valigetta contenente oggetti”. Si invitano pertanto le persone anziane a non aprire la porta agli sconosciuti e ad allertare subito il 113.

(foto repertorio)