Coalizioni e candidati, il Pd al lavoro per Bari, Lecce e Brindisi

E’ tempo di confronti nel centrosinistra per la scelta delle coalizioni e dei candidati sindaci in vista delle Comunali del 2024 a Bari, Lecce e Foggia. Questa mattina il segretario del Partito Democratico Domenico Domenico De Santis e il coordinatore del movimento “Con” Michele Boccardi hanno avuto un incontro per definire “il percorso che porterà alla convocazione del tavolo regionale della coalizione”. Nei prossimi giorni si svolgeranno una serie di incontri bilaterali tra le forze politiche “volte a definire – dicono – il perimetro della coalizione e gli obiettivi comuni per i prossimi appuntamenti elettorali. L’obiettivo è quello di riunire le energie migliori di questa terra per la crescita e lo sviluppo della Puglia sul piano sociale ed economico”, affermano