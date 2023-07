Nasdaq: quali sono le società che guidano il mercato azionario oggi

I mercati azionari nel 2023 non sono proprio quello che sembrano. A prima vista, i pessimisti stanno prendendo una batosta. Investitori e analisti influenti erano entrati nell’anno aspettandosi che la serie aggressiva di rialzi dei tassi di interesse del 2022 mordesse. Il consenso era che una recessione economica colpisse gli Stati Uniti, trascinando al ribasso le azioni. Ciò non è accaduto, nonostante una serie di fallimenti bancari regionali in primavera che hanno aggravato l’impatto dell’aumento dei tassi. L’economia americana è ancora in crescita e l’indice S&P 500, che misura la performance delle azioni blue-chip statunitensi e dà il tono agli investitori di tutto il mondo, è salito di oltre il 14% quest’anno. Con due settimane ancora da percorrere, questo è già uno dei migliori semestri per l’indice in due decenni.

Parliamo però di una manciata di aziende, i cosiddetti grandi battitori nel campo tecnologico, capaci di influenzare e di guidare il mercato attuale, in termini di indice Nasdaq.

Cos’è il Nasdaq 100, potreste chiedervi arrivati a questo punto. Il mercato azionario del Nasdaq è un mercato globale per la compravendita di titoli. Fondato nel 1971 il Nasdaq ha introdotto un sistema di trading computerizzato che ha permesso di effettuare transazioni rapide e trasparenti. La definizione di questo nuovo standard ha attirato le aziende tecnologiche come Apple, Amazon, Google Microsoft, Oracle, Intel e altre, a essere quotate per il trading di azioni pubbliche.

Remi Olu-Pitan, gestore di portafogli multi-asset presso Schroders ha recentemente affermato che quando solo un piccolo numero di titoli sta andando bene, si ottengono sopravvalutazioni e comportamenti speculativi: tutti pompano denaro in questi titoli e abbiamo un’altra bolla tecnologica come abbiamo fatto alla fine degli anni ’90 e all’inizio degli anni 2000. Questo indicherebbe la direzione, il drive per utilizzare un termine tecnico, verso cui potrebbe andare il mercato azionario e quello tecnologico da qui alla fine del 2023. La massima pesantezza, in particolare nei mercati statunitensi, non è una novità. “I grandi titoli tecnologici nell’S&P ora si trovano nella stessa situazione in cui si trovavano le compagnie petrolifere in passato, o i Nifty 50 negli anni ’60”, afferma Frédéric Leroux, capo del team cross-asset di Carmignac a Parigi, un cenno alla mania che ha portato al rialzo le azioni di un piccolo numero di società in rapida crescita come IBM, Kodak e Xerox prima che si verificasse un forte calo. “È un problema, ma è un problema ricorrente”.

Ma sotto molti aspetti, ora ha raggiunto estremi sorprendenti, mascherando una performance monotona dalla stragrande maggioranza delle azioni e complicando le decisioni di investimento sia per coloro che scelgono le azioni sia per coloro che preferiscono seguire gli indici. Alcuni avvertono che è insostenibile o un segno di insidiose condizioni di mercato future.

La performance dell’indice S&P 500 è ora la più concentrata dagli anni ’70. Sette dei maggiori componenti – Apple, Microsoft, il proprietario di Google Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla e Meta – sono aumentati, guadagnando tra il 40% e il 180% quest’anno. Le restanti 493 società sono, complessivamente, piatte. Le grandi aziende tecnologiche dominano l’indice a un livello senza precedenti. Solo cinque di questi sette titoli rappresentano quasi un quarto della capitalizzazione di mercato dell’intero indice. Con 2,9 trilioni di dollari, Apple da sola vale più delle 100 principali società quotate del Regno Unito messe insieme.

Per quanto riguarda la società produttrice di chip e strumenti informatici di Nvidia, cavalcando l’onda dell’entusiasmo degli investitori per l’intelligenza artificiale e stracciando le proprie indicazioni sulle entrate per i prossimi trimestri a favore di previsioni più rialziste, ha guadagnato 640 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato solo quest’anno. È quasi quanto il valore di mercato combinato di JPMorgan e Bank of America, le due maggiori banche degli Stati Uniti. Ed Cole, amministratore delegato degli investimenti discrezionali presso Man GLG, afferma che la performance vertiginosa di una scheggia di azioni ha suscitato una rinnovata cosiddetta paura di perdere qualcosa, o Fomo, tra alcuni investitori.

“Il pericolo è se sei andato all-in”, dice. “Per le persone coinvolte in Fomo che sono andate all-in su questo tema molto ristretto, se scopri che ci sono concorrenti che possono entrare nel mercato, non ci vuole molto perché la tua posizione si inverta in modo abbastanza significativo.”

Monitoraggio dell’indice ed ESG

L’esplosione dell’intelligenza artificiale è stata un grande motore a breve termine di questa concentrazione, ma il raggruppamento ha radici più profonde. Alcuni di essi riflettono semplicemente la leadership globale degli Stati Uniti nella tecnologia rivolta al consumatore, che nel corso di decenni ha creato una serie di società altamente redditizie e altamente durevoli del tipo che gli investitori amano. Anche Warren Buffett, il consumato investitore di valore, ha acquistato azioni di Apple e alcuni altri titoli tecnologici.