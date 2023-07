Orme di dinosauro sul lungomare di Bari? La scoperta del geologo

Cinque orme di dinosauro, impresse sul litorale di Santo Spirito. La scoperta, che ha fatto il giro del web, è del professore Vincenzo Colonna, geologo di 88 anni e molto attivo nel territorio di Santo Spirito. Il geologo avrebbe riscontrato la presenza di cinque orme impresse nella roccia, probabilmente appartenute a degli anchilosauri, dinosauri erbivori di grosse dimensioni vissuti 100 milioni di anni fa a Bari. Una scoperta, anticipata da Barinedita, alla quale seguiranno approfondimenti per verificare l’attendibilità della scoperta e nel caso mettere in sicurezza l’area, molto frequentata dai bagnanti in estate. (foto lungomare Santo Spirito)