Bari, bimbi punti da insetti. Il Comune: “Subito una verifica”

“Faremo verifiche immediate”. Ha commentato così l’assessore all’ambiente del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli l’episodio che ha visto una bimba finire in ospedale dopo una puntura a San Girolamo. All’inizio si era pensato ad una zanzara ma poi la piccola si è riempita di bolle d’acqua ed è stata portata al pronto soccorso. La piccola ha avuto anche febbre alta ed è sotto antibiotico. E non sarebbe l’unico caso. Nel quartiere la preoccupazione è alta e alcuni residenti hanno inviato al Comune un sollecito per bonificare alcune zone dove sarebbero presenti nidi di vespe ed altri insetti. C’è chi sospetta anche la presenza di pappataci.

“Invito i cittadini a segnalare altri episodi simili”, ha concluso l’assessore.