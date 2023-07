Bari e il turismo: Decaro: “Più investimenti per la nostra città”

“Come Paese siamo cresciuti dal punto di vista turistico, Bari in modo particolare è una delle più importanti per il settore. Ad oggi è fondamentale, però, consolidare questo risultato attraverso i servizi diretti ai turisti” . Sono le parole del sindaco Antonio Decaro, intervenuto al Teatro Petruzzelli di Bari in occasione della quinta edizione de “La Ripartenza, liberi di pensare” di Nicola Porro.

“Il turismo a Bari – ha precisato il sindaco – ha avuto un incremento molto alto in percentuale. Questo è un grande stimolo a fare sempre di più, soprattutto con nuovi investimenti, per il futuro della nostra città e del nostro Paese”.